Pour louer une célèbre funambule du XIXe siècle, les Coréens de l’époque chantaient :





Au roulement du tambour annonçant son apparition

On est déjà prêt à ouvrir sa bourse

Quand elle monte sur la corde

Tombe la pluie d’argent





Cette danseuse de corde, Baudeogi de son nom d’artiste, était effectivement une véritable star qui rapportait gros à sa troupe, un « namsadang », troupe itinérante apparue à la fin de la dynastie Joseon et qui présentait divers arts du spectacle, dont le « jultagi », le funambulisme très particulier.





Il se déroule en plein air. Le funambule se déplace sur une corde tendue à moins de trois mètres au-dessus du sol. La chute n’est donc pas fatale, ce qui explique que l’acrobate n’est pas muni d’un balancier. Il porte un éventail qui lui sert d’accessoire pour son spectacle. En fait, il ne fait pas que marcher sur la corde ; il exécute différents mouvements acrobatiques : rebondir sur la corde, faire des culbutes et des sauts périlleux, s’asseoir en tailleur sur la corde... Certains numéros sont ahurissants ; d’autres à couper le souffle.





Le funambule est accompagné par des musiciens au sol qui cadencent ses pas. Il leur arrive aussi de créer du suspense. Le danseur sur la corde a aussi comme auxiliaire un clown, qui lui donne, du sol, des répliques ou répond à ses questions.





La funambule légendaire, Baudeogi, fut une femme d’exception. En fait, le « jultagi » était un art du cirque effectué généralement par des artistes masculins. Par ailleurs, une femme n’était admise que rarement dans un « namsadang ». Selon la légende, la future célébrité serait entrée dans la troupe à l’âge de cinq ans, alors qu’elle était probablement orpheline. Quand on pense qu’elle allait finalement diriger son groupe, et ce grâce à sa renommée et à une part considérable des recettes qui lui était due.





Notons aussi que le nom de Baudeogi était associé à celui d’un temple bouddhiste : Cheonryeongsa. En fait, la plupart des troupes itinérantes prétendaient donner un spectacle pour collecter les aumônes en faveur d’une maison du bouddha, à savoir en l’honneur de cette divinité. Histoire d’améliorer leurs recettes ? Etant donné que les membres d’un « namsadang » se trouvaient en bas de l’échelle sociale et qu’en difficulté, ils pouvaient bénéficier d’une œuvre de charité des religieux bouddhistes, il est possible qu’ils aient voulu renvoyer l’ascenseur, sans toutefois, bien sûr, reverser la totalité de leurs recettes au temple. Ces artistes n’étaient pas bénévoles, mais vivaient de leur spectacle.





