BTOB revient après un an de pause

ⓒ CUBE Entertainment

BTOB fera son retour avec un nouveau projet musical au début du mois prochain pour le plus grand bonheur de MELODY ! Le sextuor masculin lancé en mars 2012 par CUBE Entertainment va ainsi mettre fin à sa pause qui dure depuis un an et trois mois.





Sachez que son 3e opus officiel « Be Together » représenté par « The Song » est sorti en mars 2022 afin de marquer le 10e anniversaire de ses débuts. Dans la foulée, le groupe a organisé un concert et une rencontre avec sa communauté de fans surnommée MELODY. Le boys band dirigé par son leader Eunkwang, a déjà fini l’enregistrement du nouveau disque et le tournage de son clip vidéo dont le dévoilement est prévu pour le début du mois de mai.