« Sour & Sweet », 1e opus officiel de BamBaù

BamBam est de retour avec son 1er album studio composé de huit morceaux. Intitulé « Sour & Sweet », cet album a la particularité d’avoir un concept différent pour chaque morceau depuis l’intro jusqu’à la dernière chanson.





Pour rappel, BamBam a fait ses débuts en janvier 2014 au sein du boys band GOT7 sous le label JYP Entertainment qu’il avait intégré à l’âge de 13 ans en tant que stagiaire. Le musicien d’origine thaïlandaise a lancé sa carrière en solo en 2021 avec son premier disque « riBBon » sous le label ABYSS Company auquel appartiennent entre autres Sun-mi et Urban Zakapa. BamBam, qui jouit d’une énorme influence dans les domaines de la publicité et sur les réseaux sociaux en Thaïlande, met en avant à la fois son aspect artistique et humain.