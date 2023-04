Kim Na-young montera sur scène les 6 et 7 mai

Date : les 6 et 7 mai 2023

Lieu : université Yonsei à Séoul





Kim Na-young organisera un nouveau concert en solo au début du mois prochain. Intitulé « NA On the Voice », son concert se tiendra les 6 et 7 mai à l’université Yonsei située au cœur de Séoul.





Sachez que l’auteure-compositrice-interprète a débuté en 2012 avec son premier single numérique « Break Up ». Elle a été révélée au grand public l’année suivante grâce à sa participation à la saison 5 du fameux télé-crochet « Super Star » diffusé en 2013 sur la chaîne Mnet. Avant de publier son premier opus officiel « From The Heart » en octobre 2016, elle a gagné en réputation en tant que vocaliste en prêtant sa voix à de nombreuses bandes originales de différents dramas sud-coréens.