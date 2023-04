Cravity donne le coup d’envoi de sa tournée mondiale à Séoul

Date : les 13 et 14 mai

Lieu : parc olympique à Séoul





Cravity ouvrira sa tournée mondiale en grande pompe à Séoul. Le concert prévu pour les 13 et 14 mai au parc olympique de la capitale donnera ainsi le coup d’envoi de sa tournée « 2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ ».





Le boys band va ainsi retrouver son public au pays du Matin clair un peu plus d’un an après son dernier spectacle « Center of Gravity » tenu en avril 2022. Jouissant d’une popularité grandissante au-delà des frontières sud-coréennes, Cravity a également organisé avec succès son premier fan meeting dans plusieurs grandes villes asiatiques notamment à Osaka au Japon, à Bangkok en Thaïlande et à Taipei à Taïwan.