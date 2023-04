La cuisine vegan au pays du Matin clair

Les changements modernes des habitudes culinaires n’épargnent bien sûr pas la cuisine asiatique, la cuisine coréenne et celle, authentique, dite traditionnelle. Ainsi, s’il existe par exemple pour la communauté musulmane des restaurants coréens avec la certification halal, de nombreux établissements de cuisine coréenne vegan ont poussé tels des champignons en Corée du Sud.





ⓒ Elody Stanislas

Mais se rendre dans un restaurant n’est pas à la portée de tous les porte-monnaie et la cuisine à base de plantes peut rendre l’addition plutôt salée. Le comble pour une tentative de manger sain. Pas de panique, puisque les supermarchés, eux aussi surfent sur cette vague vegan. Pour suivre la tendance, vous trouverez en rayon comme sur Internet une panoplie de produits réservés aux vegans avec des plats communs où la viande est de substitution, faite de haricots ou de champignons. Pour le goût on y est, c’est quand même le plus important.





ⓒ Getty Images Bank