TWICE effectuera une tournée en Asie du Sud-est et en Europe en septembre

ⓒ JYP Entertainment

Le groupe de k-pop TWICE a annoncé les étapes européennes et asiatiques de sa prochaine tournée mondiale intitulée « Ready To Be », qu’il débutera en septembre prochain.





Selon l’annonce faite lundi par son agence JYP Entertainment, le girls band se produira dans six villes européennes et asiatiques, telles que Paris, Londres, Singapour et Bangkok.





C’est la première fois depuis ses débuts que TWICE donne, seul, des concerts en Europe. Ces représentations sont très attendues étant donné que son 12e mini-album « Ready To Be » a cartonné et s’est même hissé au deuxième rang du classement des meilleurs albums du Billboard, le « Billbaord 200 ».





Avant cela, le groupe, composé de neuf membres, entamera le mois prochain une tournée en Australie, au Japon et en Amérique du Nord.