Jazz (2) : le jazz à fleur de peau avec Lee Min-jung

Cette semaine, nous vous proposons un entretien en visioconférence avec Lee Min-jung qui s'apprêtait à venir en Corée du Sud pour son premier concert de l'année 2023 à Cheongju, dans le centre du pays, accompagnée par le pianiste Kim Ga-on, le 26 avril.





© Lee Min-jung

Cette collaboration annonce un beau concert en diverses langues comme le français, le coréen, l'anglais ou encore l'espagnol. Vivant en France, Min-jung nous raconte comment se sont passées les répétitions avec Ga-on et surtout quelle est la place de l'improvisation dans le jazz.





© Lee Min-jungRevenir dans son pays natal fait toujours chaud au cœur. Partagée entre la France et la Corée du Sud, Min-jung tire de l'inspiration de ces deux pays où elle monte sur scène. Ainsi, elle nous parle de comment est perçu le jazz des deux côtés du monde et de la différence des publics.





© Lee Min-jung

Notre invitée n'est pas seulement interprète, elle compose également ses propres titres, comme « So Far » que vous pourrez entendre dans notre émission. Ce morceau à la fois simple et intimiste, vous plongera dans une transe contemplative à la nostalgie.





© Lee Min-jungNotre artiste revient également sur son parcours et comment elle est devenue chanteuse de jazz et professeure de chant lyrique au conservatoire en passant par son aventure en France. Découvrez encore plus d'anecdotes personnelles sur Lee Min-jung, sa vie et ses projets dans la réécoute à la demande de notre émission !