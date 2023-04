Paroles d’amour

Une première. Un préfet de la dynastie Joseon fraîchement nommé a été révoqué avant même d’arriver dans la ville qu’il allait administrer, et pour cause : il a profité de son voyage pour aller commémorer devant sa tombe une kisaeng légendaire, Hwang Ji-ni, une demi-mondaine réputée pour son talent artistique autant que pour sa beauté. Une conduite jugée inappropriée, même scandaleuse pour un fonctionnaire.





L’homme au cœur de cette anecdote s’appelait Im Je. Un élégant pour certains de son entourage ; un extravagant pour les autres qui n’appréciaient pas tellement son esprit d’indépendance. Les deux groupes s’accordaient cependant sur le fait qu’Im était un génie de la poésie et un séducteur, notamment auprès des kisaeng, celles qui étaient surnommées « haeeohwa », « fleur qui comprend la parole ». Il arrivait effectivement à ces courtisanes assez cultivées de succomber au talent littéraire de leurs clients, les mondains de Joseon.





Une jeune kisaeng encore novice, que notre homme cherchait à séduire, avait l’air quelque peu étonné devant un cadeau qu’il lui avait offert : un éventail, alors qu’ils étaient en plein hiver. Pour expliquer, le séducteur affichant un sourire, improvise un poème :





Un cœur encore trop jeune ignore le mal d’amour

Cette flamme qui brûle le cœur la nuit

Cette chaleur plus forte que celle au cœur de l’été





Alors qu’on ignore si, grâce à ces quelques vers, il est parvenu à conquérir le cœur de la jeune courtisane, un autre chant poétique qu’il a improvisé pour séduire une autre kisaeng a eu l’effet escompté :





Comme le ciel était clair, je suis sorti sans rien contre la pluie

Mais voilà une giboulée qui recouvre monts et champs

Trempé de Pluie froide, je dormirai gelé





Preuve du succès : la demi-mondaine portant comme sobriquet Hanwoo, « Pluie froide », a répondu en poème :





Pluie froide vous ayant surpris se devra bien de vous dégeler





C’est sans doute à une personne fort imaginative comme Im Je que l’on doit l’invention des deux métaphores souvent appelées dans la littérature de Joseon pour désigner un couple particulièrement amoureux : le biikjo et le yeonriji.





Le premier est un oiseau imaginaire dont le mâle comme la femelle n’a qu’une aile. Ils s’unissent pour voler. Pas question de se brouiller et de se séparer en vol ; cela serait fatal pour l’un comme pour l’autre. Ce couple d’oiseaux évoque d’une certaine manière le mythe de l’androgyne auquel Platon fait référence pour expliquer l’amour.





Quant au second, il s’agit de deux arbres dont les branches sont tellement entrelacées qu’ils paraissent en être un seul et même, ce qui évoque également un mythe grec : celui de Philémon et Baucis qui, à leur mort, sont changés l’un en chêne et l’autre en tilleul qui mêlent leur feuillage.





Quant aux paroles d’un chant lyrique de Joseon, c’est un produit de l’imagination, manquant certes de finesse. Le texte n’en est pas moins pathétique :





Ayant attaché mon amour solidement sur mon dos

Je monte avec peine une montagne haute et escarpée

Mes amis me disent : « Libère-toi de ce fardeau »

Mourir d’épuisement plutôt que de l’abandonner





Ce n’est bien sûr ni un poème pour séduire une kisaeng, ni celui inventé par un esprit fantastique. L’auteur anonyme est probablement l’une des deux personnes unies par le mariage. Le couple étant en difficulté, elle jure de demeurer fidèle à son engagement lors de la cérémonie de mariage : partager les peines aussi bien que les joies.





Chacun à sa manière fait preuve d’amour, et ce dans le quotidien ou quand il devient poète grâce à sa passion dévorante.





Liste des mélodies de cette semaine

1. « Comme le ciel était clair... » interprété par Brown Eyed Soul.

2. « Biiklryeonri » avec Kotbyeol au haegeum.

3. « Ayant attaché mon amour... » chanté par Kim Young-ki avec Yi Jae-hwa au geomungo.