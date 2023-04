« SELF», 10e EP d’Apink

Apink, ayant débuté le 19 avril 2011, est l’un des girls band sud-coréens les plus anciens toujours en activité. Ses cinq membres Chorong, Bo-mi, Eun-ji, Nam-joo et Ha-young mènent leur carrière collective et individuelle dans différents domaines de la culture populaire.





Le groupe ayant célébré le 10e anniversaire de ses débuts en 2021, a publié l’année suivante un album spécial pour la plus grande joie de PANDA, le nom de sa communauté de fans. En juillet 2022, le duo Chobom, composé de la leader Chorong et de la vocaliste Bo-mi, a débuté avec le single « Copycat ».





Apink, quant à lui, confirme son identité musicale avec la publication de son 10e mini-album « SELF », composé cinq morceaux.