Dance in the Rain : Nell de retour pour son concert annuel

Date : les 5 et 6 mai 2023

Lieu : Olympic Hall du parc olympique à Séoul





Nell organise un nouveau concert, près de cinq mois après « Goodbye, Hello in NELL’S ROOM 2022 ». Intitulé « Dance in the Rain», son concert pour l’année 2023 se tiendra les 5 et 6 mai à l’Olympique Hall du parc olympique à Séoul.





Nell ayant débuté en 2001 avec « Reflection of » est considéré comme l’un des meilleurs groupes de rock moderne de la musique populaire sud-coréenne. « Dance in the Rain » sera le premier concert organisé depuis sa reconversion en trio suite au départ du batteur Jung Jae-won après 24 ans d’activité au sein du rockband. Ce concert permettra de savourer l’univers musical de Nell auteur de neuf albums studios depuis ses débuts.