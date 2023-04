My My : Tony An organise un concert en solo

Date : les 19 et 20 mai 2023

Lieu : Samsung Hall à l’université d’Ewha à Séoul





Tony An montera sur scène en tant que soliste. Intitulé « MY MY », le spectacle se tiendra les 19 et 20 mai au Samsung Hall à l’université Ewha à Séoul. Le dernier concert solo de l’artiste, qui mène sa carrière musicale depuis 1996, remonte à il y a six ans.





Sachez que Tony An, de son vrai nom An Seung-ho, a fait ses débuts au sein de H.O.T avec le premier album « We Hate All Kinds Of Violence ». Après ses activités en tant que membre du boys band phare de la 1re génération de la k-pop, il a intégré le trio jtL en décembre 2001 auquel ont également participé Jang Woo-hyuk et Lee Jae-won.





L’ancienne idole mène sa carrière soliste depuis octobre 2004 avec la sortie de son premier album « BELIEVE ».