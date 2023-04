BAEK Honey Day : Baekho montera sur scène à Séoul

Date : du 12 au 14 mai 2023

Lieu : Yes24 Live Hall à Séoul





Baekho va se produire en concert du 12 au 14 mai prochains au Yes24 Live Hall à Séoul. Intitulé « BAEK Honey Day IN SEOUL », le concert va permettre aux fans de passer une journée pleine de doucheur avec leur star. Avant de retrouver son public sud-coréen, le vocaliste de son vrai nom Kang Dong-ho a donné deux concerts entre janvier et février à Taipei à Taïwan et à Bangkok en Thaïlande.





Pour rappel, Baekho a d’abord débuté comme membre du boys band NU’EST lancé en 2012 par le label Pledis Entertainment avant de publier « Absolute Zero », son premier mini-album solo en octobre 2022.