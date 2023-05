La k-pop représente 31 % des ventes d’albums au Japon

ⓒ Big Hit Music

Cette année marque le 20e anniversaire de l’introduction au Japon de la « hallyu », la culture populaire sud-coréenne. Depuis, l’engouement pour les k-contenus déclenché avec les k-drama n’a cessé de s’intensifier surtout autour de la k-pop dans le pays voisin.





En 2022, les albums des artistes de k-pop, notamment ceux de BTS et de Seventeen, ont représenté environ 31 % des ventes sur le marché japonais. En particulier, le septuor a conservé sa première place pour la deuxième année consécutive dans la catégorie des ventes selon les artistes.





L'Asahi Shimbun, l’un des plus grands quotidiens japonais, a consacré sa une à l’analyse de la popularité grandissante de la « hallyu » dans son pays. Les dramas sud-coréens dominent également le classement japonais Netflix. Dans le top 10, six sont « made in Korea » dont « The Glory » qui occupe la première place. Les adeptes de la « hallyu », qui séduisait autrefois principalement des femmes dans la trentaine et la quarantaine, se sont rajeunies grâce au phénomène de la k-pop.