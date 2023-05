NewJeans dévoilera un nouveau morceau en juin

ⓒ ADOR

NewJeans est en pleine préparation pour son come-back. Le girls band va dévoiler en juin un morceau avant la sortie de son nouveau disque afin de donner un avant-goût à ses fans qui attendent son retour avec impatience.





Le groupe ayant débuté en juillet 2022 avec son premier EP « New Jeans » veut ainsi renouveler son succès pour la troisième fois de suite. Pour rappel, ce disque composé de trois titres a dominé de nombreux classements tant dans le pays qu’à l’étranger.





NewJeans est également devenu l’artiste sud-coréen à intégrer le Billboard Hot 100 le plus rapidement après ses débuts grâce à l’énorme succès de « Ditto » puis « OMG ». Sorties le 2 janvier dernier, ces deux chansons ont été classées respectivement à la 85e et à la 91e de ce classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux Etats-Unis.