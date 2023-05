Cannes 2023 : le film « The Idol », qui met en scène Jennie, invité

ⓒ YG Entertainment

« The Idol » de Sam Levinson, l’un des auteurs d'Euphoria, sera présentée en « Hors Compétition » au Festival de Cannes 2023 qui se déroulera à partir du 16 mai prochain. Dans cette nouvelle série qui devrait être diffusée sur la chaîne américaine HBO en juin prochain, Jennie de Blackpink fera ses débuts en tant qu’actrice.





Le casting comprend notamment Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, et The Weekend, acteur et auteur-compositeur-interprète canadien. Aucune information n’a cependant été divulguée sur la présence ou non de la membre du quartette féminin lors de la 76e édition du Festival de Cannes.





A noter que « Dans la Toile», le long-métrage de Kim Jee-woon avec Song Kang-ho, lauréat du prix d’interprétation masculine à Cannes en 2022, sera également projeté « Hors Compétition ».