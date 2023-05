En Corée du Sud, on appelle mai « le mois de la famille ». Plusieurs spectacles auxquels on peut amener les enfants sont proposés à cette occasion, d’autant plus que le 5 mai est dédié aux enfants.





Une comédie musicale adaptée d’un conte qui a rencontré un grand succès au pays du Matin clair en fait partie : « Le magasin de tteook, Chez Man-bok ». Le spectacle sera proposé du 21 avril au 21 mai au Woori Financial Art Hall du parc olympique, situé dans le sud-est de Séoul.





Cette œuvre raconte l’histoire de deux garçons, Man-bok et Jang-gun, dotés d’un certain caractère, qui se querellent à chaque fois qu’ils se rencontrent. Un soir, ils sont invités aux magasins de tteok, les gâteaux de riz traditionnels cuits à la vapeur, qui portent chacun leur nom. Là, ils rencontrent des fées de tteok et deviennent plus sages après avoir mangé les gâteaux préparés par ces créatures.





Date : du 21 avril au 21 mai

Lieu : Woori Financial Art Hall au parc olympique à Séoul