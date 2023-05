La Korea Sports Promotion Foundation organise l’exposition « Re-SPECT : Korean Modern Art » jusqu’au 27 août au Soma Museum du parc olympique, situé dans le sud-est de Séoul à l’occasion du 35e anniversaires des Jeux Olympiques d’été de Séoul tenus en 1988.





Quelques 160 œuvres de 26 peintres qui ont mené leurs activités entre 1920 et 1989 y seront exposées. Elles sont classées en cinq catégories, à savoir « Notre terre, chants du peuple », « Les femmes, une autre histoire d’art », « Diaspora, en marge de l’Histoire de Corée » et « L’abstraction, le défi et l’accomplissement de la mondialisation ».





Selon le musée Soma, il s’agit d’une excellente occasion de découvrir des œuvres relativement moins connues de célèbres artistes contemporains, tels que notamment Na Hye-seok, Lee Jung-sup, Park Su-geun ou Yoo Young-gook.





Date : du 6 avril au 27 août

Lieu : Soma Museum au parc olympique à Séoul