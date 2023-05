Jeon Do-yeon : en forme, la cinquantaine

ⓒ SoopL'actrice Jeon Do-yeon a fêté en février dernier ses 50 ans. Contrairement à beaucoup de ses collègues actrices, cette maman d'une adolescente de 14 ans, reste sur la brèche, ajoutant films et sitcoms à un déjà long palmarès. En effet, après avoir lâché le petit écran suite à la naissance de sa fille en 2009, elle a même rempilé en 2023 dans les romances pour futures ménagères au foyer dans le soap « Crash Course in Romance ». Mais qu'est-ce qui motive l'increvable Jeon Do-yeon ? C'est ce que nous allons tenté de voir.









* La petite copine du pays

Les débuts de Jeon sont connus : modèle pour Johnson et Johnson puis premiers pas à la télévision en 1992. Elle y enchaîne les sitcoms de « Scent of Love » à « Love is Blue » dans des rôles de cendrillons un peu paumées. Elle a un jolie sourire et des yeux rêveurs mais dotée d'un physique trapu, elle plafonne à 1m 65 sur la pointe des pieds ; ce qui lui donne un air de garçon manqué malgré ses rôles de jeunes filles nourries à l'eau de rose. D'ailleurs son côté hargneux va être exploité dans la seconde partie de sa carrière dans des films d'action. En effet, les films « The Contact »puis « The Harmonium in my Memory » en 1999 en font la petite copine rêvée des ados sud-coréens. Elle tente bien de sortir des clichés avec « Happy End » en 2000, avec un rôle plus sexy mais le film passe inaperçu auprès du grand public. En fait, ses rôles de cinéma sont des décalques de ses rôles de télévision : « Shoot for the Stars » et « Lovers in Prague » par exemple.









* Dévergondée

Jeon Do-yeon tente bien de se dévergonder dans des films comme « No Blood No Tears », mais elle replonge dans les rôles de femmes pures et super gentille avec « Untold Scandal » de E.J Young la transposition en Corée du Sud des « Liaisons Dangeureuses » de Laclos. Le film est un gros succès de l'époque. Et la jeune femme rempile dans des rôles similaires pour « My Mother the mermaid » et « You are my Sunshine ». En 2007, le cinéaste Lee Chang-dong décide de la mettre à l'épreuve pour l'ultra réaliste « Secret Sunshine ». Il donne un rôle en or à Jeon, mais l'actrice en bave ; Lee veut qu'elle sorte de ses clichés de midinettes et qu'elle donne le maximum d'elle même dans des scènes complexes. Bref, ils ne retourneront plus ensemble.





Après le navet « My Dear Enemy » pour faire mousser l'acteur Ha Jung-woo, Jeon est dans un des meilleurs films sud-coréen de l'époque : « The Housemaid » de Im Sang-soo en 2010. Le film est un remake à l'envers de celui de Kim Ki-young en 1961. Jeon est parfaite en servante séduite, fascinée, rebelle puis suicidée. Elle atteint là, en 2010, le sommet de sa carrière. La preuve : elle lâche la télé. Cependant, sa carrière va prendre un tour inattendu.









* Guerrière sur le retour

Jeon Do-yeon va de plus en plus avoir des rôles de guerrière, de femme forte, de combattante sans peur et sans reproche. Et ceci, totalement à l'opposé de sa stature et de ses clichés romantiques et de femme fragile des débuts. En dehors des navrants « Way Back Home » et « A Man and a Woman », deux romances ampoulées, on la voit dans « Countdown » puis « The Shamless » et « Memories of the Sword » ou encore « Ashfall » et « Beast Clawing at Straws ». Tous des films d'action. Le dernier va même passer quelque part à Cannes mais sans faire de vagues. En 2022, avec le désastreux « Emergency Declaration », lui aussi projeté dans un coin à Cannes, et « Kill Boksoon », l'actrice choisit clairement la performance physique contre le moindre brin d'esprit.





En effet, ces « pop-corn films » s'apparentent plus à des mangas pour ado qu'à des œuvres de cinéastes comme Lee Chang-dong, E.J Young ou Im Sang-soo. L'actrice a-t-elle trop souffert de travailler avec de vrais réalisateurs ? Son retour à la télévision comme ses derniers films le laisse à penser. Ainsi ce serait moins l'opposition entre les rôles délicats et les rôles d'action qu'il faudrait voir dans l’évolution de carrière de Jeon mais l'opposition entre cinéastes exigeants et films faciles.