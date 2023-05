Les animaux de compagnie en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

En Corée du Sud, de plus en plus de foyers possèdent un animal de compagnie, ce qui suscite de nouvelles vocations, notamment dans le domaine des soins. Des emplois nouveaux ont également été créés, dont celui de comportementaliste animalier. Cette tendance est également perceptible au nord du 38e parallèle, où les chiens de compagnie prennent une place de plus en plus importante au sein des foyers.





« Au Nord, où une part importante de la population vit dans des immeubles, les petits chiens sont populaires. En 2019, le journal officiel de l'Union des femmes socialistes de Corée a indiqué qu’un marché des animaux de compagnie s’y était développé. Toutefois, pour qu'une industrie à part entière puisse déployer son plein potentiel et survivre, la base de ce marché doit être suffisamment large pour trouver un équilibre entre l'offre et la demande. Or, ce n'est pas encore le cas », explique la chercheuse Yee Ji-soon, de l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Pour que les nord-Coréens puissent continuer à vivre avec des animaux, il est primordial que le niveau de vie des ménages soit suffisamment élevé, mais aussi que la perception des animaux de compagnie évolue et s'accompagne de réels progrès. Des échanges d'expérience, en matière d'amélioration de la législation et de bien-être animal, pourraient aussi être organisés entre les deux Corées pour engager une réflexion commune.