« Fleur fanée » de Pak Wan-seo (Ⅰ)

J’étais beaucoup plus jeune quand je fréquentais la bijouterie d’une de mes amies dans le centre commercial installé au sous-sol d’un hôtel. En me remémorant cette époque-là, j’étais un peu fière de moi-même mais en même temps, je me sentais un peu vide, donc je devais avoir bien plus de quarante ans. Alors que tout commençait à ne plus avoir de sens, mes enfants bien élevés et mon mari compétent semblaient tous ennuyeux. Une fois que j’ai ressenti cela, je me sentais si vide de toute énergie que j’avais l’impression d’avoir les doigts et les orteils engourdis.





Si une amie riche a soudain ouvert une bijouterie et si je fréquentais sa boutique sans rien acheter, cela avait certainement à voir avec le vide que nous ressentions à l’intérieur.





Ce que nous craignions plus que la mort, c’était que nous n’avions plus rien d’autre à espérer dans la vie que de vieillir.





Je suis montée dans le bus cinq minutes avant l’heure de départ. Je me suis assise sur un siège près de la fenêtre. L’homme a pris le car juste avant le départ.





Je n’ai même pas jeté un coup d’œil en sa direction. Alors qu’il allait poser son manteau imperméable kaki sur le porte-bagages, j’ai vu la marque « London Fog » sur l’ourlet. Son goût raffiné m’a plu.





Malgré moi, je m’imaginais entrer dans un bar chic avec lui, nos longs trenchs flottant au vent, et prendre un verre ensemble. Si je me comportais si étrangement, c’était sans doute lié à sa bague ornée d’aigue-marine. Ou peut-être que je savais exactement pourquoi j’agissais si maladroitement.





오 분 전쯤에 버스에 올라 타 창가에 앉았다.

그는 출발 직전에 올라탔다.





나는 그를 쳐다보지 않았다.

그가 카키색 트렌치 코트를 벗어서 시렁에 얹으려는 찰나

살짝 뒤집힌 옷자락에서 런던포그 상표가 드러났다.

세련된 느낌이 나쁘지 않았다.





나도 모르게 그와 함께 바바리 자락에 찬바람을 묻히고

그럴 듯한 바에 들어가 양주를 한잔씩 하는 상상을 하고 있었다.

내가 이렇게 이상해지는 것은

암만해도 그가 끼고 있는 아쿠아마린 반지와 상관이 있을 터였다.

아니면 꼭 그랬으면 싶은 바를 알고 있기 때문인지도 몰랐다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’héroïne de cette nouvelle déplore que son rôle ait été sous-estimé par ses neveux et belles-nièces qui ne valorisent pas la tradition. Elle se sent démodée comme le vieux hanbok qu’elle porte. Mais lorsqu’elle rencontre un étranger, elle se sent à nouveau vivante et retrouve la joie. Ainsi, le rôle d’un être humain peut être redéfini dans la relation avec les autres et une personne peut redécouvrir ainsi le sens de la vie.









L’air nocturne était frais. Il a enlevé son imperméable et l’a mis sur mes épaules. Je n’ai pas refusé : je me suis volontairement recroquevillée pour rentrer dedans. J’avais depuis longtemps oublié mon âge.





J’ai regardé sa carte de visite en respirant l’air familier et humide de ma maison. C’était une simple carte de visite qui ne contenait que son nom et les numéros de téléphone de son domicile et de son bureau. Cela me plaisait encore plus : je me disais que cela lui convenait, comme si j’en savais long sur lui.





밤공기가 냉랭했다.

그가 코트를 벗어 내 어깨에 걸쳐주었다.

나는 마다하지 않고 순순히 그 안에서 몸을 작게 웅숭그렸다.

나이 같은 건 잊은 지 오래다.





벗어놓았던 옷처럼 익숙하고도 눅눅한 내 집 공기를 들이마시면서

그의 명함을 들여다 보았다.

아무런 직함 없이 이름 석자하고 집과 사무실 전화번호만 들어있는 간결한 명함이었다.

내가 그에 대해 뭘 안다고 나는 그게 그답다고 여겨져 더욱 호감이 간다.









Auteur : Pak Wan-seo (20 octobre 1931 – 22 janvier 2011).

- Débuts littéraires : en 1970 avec la publication de son roman « L’arbre nu ».