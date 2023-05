« I’ve IVE », 1er album studio d’IVE

IVE est un groupe lancé fin 2021 par Starship Entertainment avec six membres : Yujin, Wonyoung, Gaeul, Rei, Liz et Leeseo. Pour rappel, les deux premières membres, Yujin et Wonyoung, ont d’abord débuté au seins d’IZ*ONE, formé à l’issue du télécrochet « Produce 48 » diffusé en 2018 sur Mnet.





Le girls band a cartonné dès la sortie de son premier single « Eleven » le 1er décembre 2021. Le succès s’est poursuivi avec « Love Dive » puis « After LIKE » publiés respectivement en avril et en août 2022. Pour rappel, IVE a remporté 37 trophées dans différentes émissions consacrées à la k-pop dont 13 avec « Eleven », dix avec « Love Dive » et enfin 14 avec « After LIKE ».





Le groupe d’idoles le plus primé chez les artistes de la 4e génération de la k-pop est ainsi de retour avec son 1er opus officiel composé de 11 morceaux.