Park Jung-hyun lancera sa nouvelle tournée nationale

Date : les 20 et 21 mai

Lieu : parc olympique à Séoul





La diva du RnB sera de retour pour retrouver son public. Park Jung-hyun s’apprête à lancer sa nouvelle tournée nationale baptisée « The Bridge ».





Le coup d’envoi sera donné les 20 et 21 mai au parc olympique à Séoul pour le plus grand bonheur des mélomanes. Sa dernière tournée remonte à il y a environ quatre ans. D’où l’attente grandissante des spectateurs qui attendent avec impatience le concert en live de la chanteuse également appelée Lena Park.





Au-delà de ses hits publiés depuis ses débuts en 1998, la vocaliste va également interpréter de célèbres reprises dévoilées dans différentes émissions musicales comme « I Am A Singer » de la chaîne MBC et « Begin Again » de la chaîne JTBC.