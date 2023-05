Blackpink ajoute de nouvelles dates pour sa tournée mondiale

ⓒ YG Entertainment

Blackpink est en pleine tournée mondiale, intitulée « Born Pink » et lancée en octobre 2022 dans la capitale sud-coréenne. Il s’agit de la plus grande dans l’histoire d’un girls band sud-coréen réunissant près de 1,5 million de spectateurs tout autour de la planète.





Le quartette féminin s'est produit le 15 avril dernier au festival Coachella en Californie, où il a figuré en tête d'affiche. Un honneur inédit pour un artiste venant d’Asie. En plus d’avoir interprété leurs hits les plus connus comme « Pink Venom », « Kill This Love », « How You Like That » et « Pretty Savage », chacune des membres a pu également se produire en solo devant les festivaliers.





Face à la demande incessante pour le retour des superstars mondiales, Blackpink qui a donné 14 spectacles dans sept villes en Amérique du Nord, fera son retour. Ses performances de rappel auront lieu le 12 août au MetLife Stadium du New Jersey, le 18 août à l’Allegiant Stadium de Las Vegas, le 22 août à l'Oracle Park de San Francisco et enfin le 26 août au Dodger Stadium de Los Angeles aux Etats-Unis. Cette nouvelle est d’autant plus impressionnante que ces stades peuvent tous accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.