aespa sortira le 8 mai « MY WORLD »

aespa mettra fin à sa pause qui dure depuis dix mois, en publiant le 8 mai un nouvel EP « MY WORLD ». En attendant sa publication officielle, le girls band du label SM Entertainment vient de dévoiler « Welcome To My World » pour donner un avant-goût de son nouveau projet musical.





Composé de six morceaux, le 3e disque d’aespa ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire du groupe qui revient dans le monde réel. Sachez que le quatuor a fait sensation dès ses débuts avec son premier single « Black Mamba », sorti le 17 novembre 2020.





aespa a organisé les 25 et 26 février son premier concert « 2023 aespa 1st Concert ‘SYNK : HYPER LINE’ » dans la capitale sud-coréenne. Le girls band qui a donné dix spectacles à guichets fermés du 15 mars au 2 avril dans quatre villes japonaises, va monter sur scène les 5 et 6 août au Tokyo Dome.