Lee Sung-jong d’Infinite organise sa première tournée en Europe

Lee Sung-jong qui a débuté en 2010 au sein du boys band Infinite va lancer sa première tournée sur le Vieux Continent. Intitulé « 1st Europe Fan Meeting Showcase Tour - The One », l’événement se déroulera dans six villes de six pays différents.





Le coup d’envoi sera donné le 23 juin à Londres. Le vocalise va ensuite se rendre à Paris, à Amsterdam, à Berlin, à Varsovie et enfin à Budapest. Lee, qui a lancé sa carrière solo le 13 mars dernier avec la sortie de son premier single « The One », va ainsi rencontrer ses fans internationaux.