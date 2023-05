Iles Paracels : les infrastructures chinoises prennent de l’ampleur

ⓒ YONHAP News

En dépit des tensions persistantes avec les pays environnants, notamment Hong Kong et Taïwan, l’empire du Milieu continue de renforcer sa présence dans les îles Paracels en mer de Chine méridionale. A noter que Pékin appelle ces dernières îles Xisha. Selon le South China Morning Post (SCMP), un journal hongkongais, un restaurant chinois de 120 couverts vient d’ouvrir ses portes sur l'île principale, dénommée Yongxing.





En 2020, la Chine a souligné que les îles Xisha et Nansha lui appartenaient afin d’amplifier son contrôle sur ces territoires disputés. Et elle a commencé à y construire des infrastructures civiles telles qu'un aéroport, des écoles et un tribunal. L'archipel de Xisha est pourtant revendiqué par le Vietnam, mais aussi par Taïwan.





Avec ses 750 îlots, ses récifs de corail, son sable doré, la mer de Chine méridionale constitue une zone stratégique dans la région de l'Asie du Nord-est. Cependant, Pékin prétend avoir une souveraineté de facto sur 90 % de cette zone riche en ressources naturelles et en hydrocarbures.