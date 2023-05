Otan : un bureau de liaison va ouvrir à Tokyo

ⓒ YONHAP News

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) a annoncé l'ouverture d'un bureau de liaison à Tokyo l'année prochaine. Cette initiative vise à faire face aux menaces de la Chine et de la Russie, tout en renforçant la coopération avec les pays d'Asie-Pacifique.





En effet, dans son rapport intitulé « Concept stratégique 2022 », l'organisation a déjà dénoncé les ambitions affichées par Pékin et ses politiques coercitives, contraires à la sécurité et ses valeurs. La création du bureau devrait jouer un rôle de pont entre les pays partenaires de la région, notamment la Corée du Sud et l'Australie.





Le gouvernement japonais prévoit ainsi de collaborer étroitement avec l'Otan sur des programmes de partenariat personnalisé (ITPP) et des mesures de cybersécurité, de sécurité spatiale et de lutte contre la désinformation. L'archipel envisage également de participer aux exercices conjoints de cyberdéfense, afin de muscler ses capacités face aux enjeux géostratégiques.