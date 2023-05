Inde : un éléphant tueur et voleur de riz capturé

ⓒ YONHAP News

Un éléphant sauvage, responsable de la mort de six personnes dans l’Etat du Kerala situé dans le sud de l’Inde, a été capturé grâce une opération d'envergure mobilisant 150 fonctionnaires et quatre éléphants dressés. Ce pachyderme trentenaire causait de nombreux dégâts en attaquant les habitants et en pillant les commerces de riz, où il s’alimentait.





Initialement, les autorités indiennes avaient prévu de dresser l’animal pour qu'il participe à la récolte ou transporte des charges. Mais la Cour régionale a finalement autorisé sa capture, à condition qu'il soit transféré dans une zone protégée pour animaux sauvages.





L'éléphant fauteur de troubles, muni à présent d’un GPS, a donc été relâché dans la célèbre réserve de Parambikulam. Les médias locaux ont pourtant mis en garde contre le risque d’éventuels incidents similaires dû à l’exploitation humaine accrue.