Cirque : Alice au pays des merveilles

Circus Elysium présentera son show dramatique « Alice au pays des merveilles » les 20 et 21 mai à l’Auditorium du Bexco situé à Busan, ville située dans le sud-est du territoire.





Inspiré du célèbre roman éponyme de Lewis Carroll, cette performance vous invite dans un univers fantastique peuplé de personnages familiers tels qu’Alice, le Chapelier fou, le Lapin blanc et la Reine rouge.





Le spectacle mélange plusieurs genres, les arts du cirque, l’acrobatie, le ballet et le théâtre. De plus, les technologies de pointe et les magnifiques costumes et décors créent une atmosphère féerique inoubliable, qui plaira à la fois aux enfants et aux adultes.





Date : les 20 et 21 mai

Lieu : Auditorium du Bexco à Busan