Comment se déroule un mariage moderne en Corée du Sud ? (2)

La semaine dernière nous avons découvert ensemble comment se déroulait une cérémonie de mariage moderne au pays du Matin clair. Aujourd’hui, vous découvrirez la suite des célébrations de cette institution. Il faut dire que contrairement à l’Occident, l’essence même du mariage reste différente. Si en France, par exemple, il suffit de s’aimer et de décider de s’unir, en Corée du Sud, c’est un peu différent. Ce n’est pas juste entre deux personnes mais deux familles. Etre marié signifie avoir un statut et donc se positionner dans la société en tant que tel.





ⓒ Elody Stanislas

Voilà pourquoi les célébrations, elles aussi, sont différentes. Dans l’Hexagone, c’est une fête que l’on célèbre, souvent avec une « garden party » ou un « apéro dansant », voire un dj et une piste de danse. Il est aussi courant d’offrir des cadeaux de mariage et parfois des cagnottes sont réalisées, notamment pour participer aux frais de la lune de miel.





ⓒ Oh Ha-young

Ici, au pays du Matin clair, l’idée est qu’en conviant un certain nombre de personnes, le coût de l’organisation de la cérémonie sera en partie remboursé, par exemple celui du buffet. De plus, cela peut être considéré comme un retour sur investissement par rapport aux invitations reçues et à l’argent déboursé dans les précédents mariages. En bref, être invité c’est dépenser, inviter c’est se faire rembourser. C’est pourquoi, il est de coutume de donner de l’argent plutôt que des cadeaux. Mais attention ce n’est pas parce que c’est différent que c’en est moins beau. Quelque soit le mariage auquel vous assistez, soyez prêt à verser votre larme !