Sol Kyung-gu : la fuite en avant ?

On ne présente plus l'acteur Sol Kyung-gu, devenu une star du cinéma de Corée du Sud depuis près de trente ans. Du célèbre film historique « Peppermint Candy » de Lee Chang-dong ou du moins connu « Public Enemy », un thriller de Kang Woo-suk, l'acteur a connu des déboires à la fois familiaux et professionnels. Mais tel un phénix sortant du bois, Sol semble être partout en ce début des années 2020.









* Nostalgie

Evidemment, les amateurs de cinéma sud-coréen se souviendront avec nostalgie des rôles marquants de Sol Kyung-gu. Citons d'abord « A Petal » du génial Jang Sun-woo, le premier film à gros budget sur le massacre de Gwangju en 1980 et sur la répression sanglante qui en a suivie pendant des années.





Le jeune acteur était aussi une sorte de play-boy dans ses premiers films, et ce fut le cas dans « Girl's Night Out » de Im Sang-soo ; le portrait pessimiste de la génération des années 1980 qui avait poussé à la chute de la dictature et qui, désormais, sombrait dans la société de consommation et du spectacle instaurée dans les années 1990. Sol reprenait peu ou prou ce même personnage de play-boy désabusé et au passé de militant pro-démocratie pour « Rainbow Trout » en 1999. Le cinéaste Lee Chang-dong le faisait enfin passer dans le camps des fascistes opportunistes dans « Peppermint Candy » ; une dernière performance de poids pour l'acteur avant que ne viennent les rôles stéréotypés dans des blockbusters souvent décevants.









* Etrange parcours

Sol Kyung-gu entame dans les années 2000 un étrange parcours à coups de films d'action et de rôle de truands voire de méchant à la violence facile. Si « Voice of a Murderer », « Haeundae », « The Tower » ou encore « Cold Eyes » sont des films négligeables pour la star d'autres laissent entrevoir un acteur tentant de refaire surface.





Citons « Une Vie toute neuve » de Ounie Lecomte, ou l’excellent « My Dictator » de Lee Hae-jun. Aucun n'aura de véritable succès populaire mais seront des films remarqués par la critique. La vie sentimentale de l'acteur est peut-être en cause comme en témoigne certaines interviews de l'acteur. Divorcé au long-court puis remarié en 2009 avec l'actrice Song Yoon-ha, Sol semble lié (voire prisonnier) de contrats avec de grosses productions.





Il enchaîne des machines à cash comme « Lucid Dream » et « Memoir of a Murderer ». Lee Chang-dong et son frère producteur lui proposent un mélo dans « Birthday » et Lee Joon-ik un rôle en or de vieux confucéen sur le retour dans « The Book of Fish », mais ces films restent confidentiels et inaboutis malgré les bonnes intentions– à noter que Lee Joon-ik avait déjà intégré Sol à son casting pour le mélo « Hope » en 2013. Bref, ces rares films sans éclats font que Sol rempile pour Netflix, et un retour en dollars, dans « Yaksha : Ruthless Operations » encore un film d'action poussif où l'acteur minaude péniblement, et « Kill Boksoon » encore pour Netflix où l'acteur refait son numéro sans conviction face une irréaliste Jeon Do-yeon en héritière de Uma Thurman.









* Une fuite en avant ?

Il serait légitime de se poser des questions sur le parcours en dents de scie de la star. Surtout qu'il ne semble pas prêt de prendre sa retraite et n'a jamais autant tourné de films que ces trois dernières années. Son meilleur rôle pour la période récente étant celui du défunt président Kim Dae-jung dans l'étonnant thriller « Kingmaker » de Byun Sung-hyun avec Lee Sun-kyun et Yoo Jae-myung.





Sol ne serait pas le premier à voir ses qualités indéniables d'acteur laminées par des films faciles et de l'argent encore plus facile. Espérons, comme tous ceux qui sont nostalgiques de ses rôles de jeunesse, qu'il prenne la mesure de son pouvoir au sein du cinéma de Corée du Sud et qu'il s'en serve à bon escient.