« Fleur fanée » de Pak Wan-seo (II)

J’ai encore éclaté en sanglots lorsqu’il est arrivé chez moi. Je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas cesser de pleurer. Il conduisait avec une main sur le volant et me tapotait l’épaule avec l’autre pour me réconforter.





Le chien a poussé des gémissements lamentables pendant que le vétérinaire le soignait. Je me suis bouché les oreilles et ai pleuré dans les bras de l’homme. C’était un comportement malin même de mon point de vue, mais je n’ai pas pu arrêter mes larmes.





Le vétérinaire m’a montré une arête de poisson qu’il avait retirée de la gorge du chien. Il m’a dit qu’il avait vu beaucoup d’enfants pleurer à cause de leurs animaux de compagnie malades, mais jamais une vieille dame.





A l’époque, le pouvoir de l’amour me rendait aveugle et je n’avais d’yeux que pour un homme. Ma fille devait penser que c’était de la passion.





Peu importe si c’était de la passion ou du désir charnel, ce qui manquait à ma relation avec le Dr Cho, c’était justement ça. Le sentiment amoureux ne différait pas de celui que j’avais ressenti quand j’étais jeune, mais le désir sexuel n’était pas là. Une relation amoureuse qui n’était satisfaite que par des émotions n’était qu’un faux-semblant. Peut-être que je faisais semblant de l’aimer.





Parce que le désir sensuel ne m’a pas aveuglée, j’ai pu voir clairement : je ne pouvais pas m’empêcher de constater les propriétés du vieillissement inévitable même s’il avait l’air d’un parfait dandy.





그 시절 내 눈을 가리고 오로지 한 남자만 보이게 한 그 맹목의 힘을

딸은 정열이라고 하는 것 같았다.

정열이라 해도 좋고 정욕이라 해도 좋았다.





지금 조 박사를 좋아하는 마음에는 그게 없었다.

연애 감정은 젊었을 때와 조금도 다르지 않은데 정욕이 비어 있었다.

정서로 충족되는 연애는 겉멋에 불과했다.

나는 그와 그럴듯한 겉멋을 부려본 데 지나지 않았나보다.





정욕이 눈을 가리지 않으니까 너무도 빠안한 모든 것이 보였다.

아무리 멋쟁이라고 해도 어쩔 수 없이 닥칠 늙음의 속성들이

그렇게 투명하게 보일수가 없었다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’héroïne a choisi de se séparer de l’homme pour deux raisons. Premièrement, elle croyait que le véritable amour impliquait non seulement une intimité émotionnelle, mais aussi un contact physique. Deuxièmement, elle ne voulait pas être forcée d’accepter un plan proposé par sa fille ou la belle-fille du Dr Cho qui ne cherchaient qu’à tirer profit de leur relation. Bref, elle ne voulait pas ternir leur amour et a décidé de rompre avec lui afin de mener une vie plus indépendante. L’auteure Pak Wan-seo est une figure importante de la littérature sur les séniors, car elle a continué à écrire abondamment sur les personnages de sa propre génération jusque très tard dans sa vie. « Fleur fanée » a été rédigé lorsqu’elle avait 65 ans, c’est pourquoi cette nouvelle contient les visions du monde, les sentiments, la sagesse que l’on ne peut atteindre une fois entré dans la vieillesse.









Le jour où je suis allée le voir pour la dernière fois, je lui ai dit que j’allais bientôt partir pour les Etats-Unis et que j’y resterais longtemps. J’ai mis ma main sur la sienne portant la bague et lui ai dit que je ne voulais pas me lancer dans une relation qui pourrait me laisser veuve une seconde fois.





J’aurais voulu le dire d’une manière euphémique et je me demandais si je n’étais pas trop dure avec lui. J’ai tenté de lire son visage, mais je n’ai rien su détecter.





그를 마지막으로 만난 날,

곧 미국 갈 수속중인데

될 수 있으면 오래 머물 거란 얘기를 하고 나서,

그의 반지 낀 손 위에다가 내 손을 정성스럽게 포개면서

한 번 과부 된 것도 억울한데

두 번 과부 될지도 모르는 일은 저지르고 싶지 않다고 말했다.





완곡하게 말한다는 게 심하게 들리지는 않았을까,

눈치를 살폈지만 아무 것도 읽어낼 수 없었다.









Auteur : Pak Wan-seo (20 octobre 1931 – 22 janvier 2011).

- Débuts littéraires : en 1970 avec la publication de son roman « L’arbre nu ».