Guinness : NewJeans devient le groupe de k-pop la plus rapide à atteindre 1 milliard de streams sur Spotify

ⓒ ADOR

NewJeans entre dans le Livre Guinness des records. Le girls band est devenu le plus rapide à franchir la barre du milliard de streams sur Spotify parmi les artistes de k-pop.





Selon l’annonce faite mardi par l’agence du groupe, ADOR, le quintuor a atteint ce cap symbolique seulement 219 jours après ses débuts. A noter que New Jeans ne comptait au moment de l’enregistrement du record que six morceaux sur Spotify : « Attention », « Hype Boy », « Cookie », « Hurt », « OMG » et « Ditto ».





Le précédent record était détenu par Jungkook, membre de BTS, qui avait mis 409 jours pour atteindre le milliard de streams sur le service suédois de streaming musical avec trois chansons. Le cadet des Bangtan Boys reste néanmoins le soliste sud-coréen le plus rapide à réaliser cet exploit.