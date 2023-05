Billboard 200 : « FML » de Seventeen se classe à la deuxième place

ⓒ PLEDIS Entertainment

Seventeen s'est hissé à la deuxième position au Billboard 200 avec son 10e mini-album, « FML ». Il s'agit du meilleur classement jamais obtenu dans ce palmarès américain par le groupe composé de 13 membres.





Selon Billboard, « FML » a obtenu 135 000 unités d'album équivalentes, dont 132 000 provenant des ventes d'albums physiques.





Le nouveau projet de Seventeen véhicule un message positif sur la nécessité de ne jamais baisser les bras, même dans la difficulté. Il se compose de six titres, dont les deux principaux sont « F*ck My Life » et « Super ».