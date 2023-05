K-influenceur (2) : Olivia Ih, mère au travail et personnalité médiatique

Olivia Ih est une lectrice à l'Académie nationale de diplomatie de Corée mais aussi une personnalité médiatique au pays du Matin clair. Elle a participé notamment à l'émission de télé-réalité « Les papas venus d’autres horizons » diffusée sur MBC, qui se concentre sur l'éducation des enfants au sein de familles multiculturelles.





Notre invitée a partagé son expérience du tournage et sa manière de gérer l'éducation de ses trois jeunes enfants, dans une ambiance franco-coréenne. Elle met l'accent sur l'autonomie et essaie aujourd’hui d’inculquer la langue de Molière à ses bambins en plus de leur langue maternelle, le coréen.





En tant que lectrice, la Franco-coréenne dispense des cours de relations internationales et de diplomatie en français. Son parcours unique et son profil particulier lui ont valu d'être sollicitée pour participer à différentes émissions de télévision et de radio.





Devenir une personne médiatisée a engendré des changements dans sa vie quotidienne, suscitant beaucoup de curiosité sur ce mode de vie ainsi que des questions fréquentes de la part du public.





Les autres mamans, notamment celles qui regardent l'émission dans laquelle Olivia apparaît, lui demandent donc souvent des conseils sur la manière de concilier travail et éducation tout en rendant les enfants autonomes.





« Quant on veut on peut » étant son mot d’ordre, la Franco-coréenne concilie habilement sa vie de mère et sa vie professionnelle grâce à une organisation rigoureuse et à un emploi du temps strict auquel elle se tient, tout en donnant directement un exemple de femme indépendante a ses enfants.





