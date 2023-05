Caroline Boullay, consultante d’Inside Corea, signe son retour en Corée du Sud

ⓒ Dior SA

La fondatrice et consultante d’Inside Corea est récemment passée dans nos locaux. Caroline Boullay, professeure des écoles en cours de reconversion professionnelle dans le domaine culturel et artistique est de retour au pays du Matin clair, cinq ans après sa dernière visite à la KBS WORLD Radio. Nous vous invitons à l’écouter parler de son association, de son observation sur l’évolution de la société coréenne et de la différence de perception des francophones sur la Corée du Sud entre il y a cinq ans et aujourd’hui.





Vous pouvez également visiter son site, qui promeut la culture coréenne et relate des dernières actualités, et la page Facebook d’Inside Corea : www.inside-corea.com / www.facebook.com/InsideCorea