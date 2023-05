« I’ve IVE », 1er opus officiel d’IVE

Composé de six jeunes filles, IVE, qui a débuté le 1er décembre 2021, détient plusieurs records. Le dernier en date est la vente de son 1er opus officiel « I’ve IVE » écoulé à plus de 600 000 exemplaires dès le premier jour de sa publication.





Et à peine une semaine après sa sortie, le nouveau disque s’est vendu à plus de 1,1 million d’unités. Il s’agit du troisième chiffre le plus élevé pour un groupe féminin sud-coréen.





Pour rappel, « I’ve IVE », composé de 11 morceaux, a été publié le 10 avril dernier. IVE a ainsi atteint le million de ventes pour la deuxième fois de suite. La première, c’était avec son troisième single album « After LIKE ». Tous ces chiffres prouvent qu’IVE est un groupe incontournable de la k-pop dont la popularité ne cesse de prendre de l’ampleur au pays du Matin clair comme à l’étranger.