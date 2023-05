Hyung Knight : K.will organise un fan meeting

Date : le 20 mai

Lieu : Shinhan pLay Square Live Hall à Séoul





K.will sera de retour pour retrouver ses fans. Intitulée « Hyung Knight », la rencontre avec ces derniers se tiendra le samedi 20 mai au Shinhan pLay Square Live Hall à Séoul.





Le vocaliste de son vrai nom Kim Hyung-soo va accueillir le public lors de deux séances prévues le même jour à 15h puis à 19h. Chacune durera environ 120 minutes. Pour rappel, K.will a organisé pour la première fois depuis trois ans sa tournée nationale baptisée « Here and now » qui s’est déroulée du 7 octobre au 31 décembre 2022.





L’artiste ayant célébré le 6 mars dernier le 16e anniversaire de ses débuts multiplie ainsi les moments avec les fans tout en publiant régulièrement de nouveaux projets musicaux. Par ailleurs, son 3e opus officiel « Love Blossom » publié en avril 2013 a récemment dépassé les 1,9 milliard d’écoutes sur la première plateforme de streaming musical sud-coréenne Melon.