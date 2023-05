Seoul Jazz Festival : la 15e édition se tiendra du 26 au 28 mai

Date : du 26 au 28 mai

Lieu : parc olympique à Séoul





Séoul va accueillir la 15e édition du Seoul Jazz Festival (SJF) du 26 au 28 mai au parc olympique. Une soixantaine d’artistes venant d’Orient et d’Occident figurent sur le line-up. On y retrouve notamment le roi de la bossa nova Sergio Mendes et le musicien de pop britannique d’origine libanaise Mika, très populaire en France notamment.





Le célèbre auteur-compositeur-interprète irlandais Damien Rice et le musicien de jazz américain Robert Glasper primé à cinq reprises aux Grammy Awards monteront également sur scène. Le line-up comprend aussi de nombreux groupes et solistes sud-coréens reconnus pour leur propre style musical comme Taeyang, Crush, Epik High, AKMU, Beenzino ou encore Chang Ki-ha.