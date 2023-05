Le festival Tone & Music aura lieu les 3 et 4 juin

Date : les 3 et 4 juin

Lieu : parc olympique à Séoul





Le line-up du festival Tone & Music est dévoilé. Son édition 2023, qui se tiendra les 3 et 4 juin au parc olympique à Séoul, va réunir de nombreux artistes de différents genres pour le plus grand bonheur des festivaliers.





Tout d’abord, les spectateurs vont accueillir le célèbre rappeur et producteur Jay Park connu comme étant le premier animateur de l’émission musicale « The Seasons », diffusée le dimanche soir sur la chaîne KBS 2TV. Il partagera la scène avec Loco, le gagnant de la première saison de « Show Me The Money » et le producteur de grand talent Gray qui a donné naissance à plusieurs hits de Zion.T et de Jay Park.





De jeunes vocalistes connus pour leur timbre de voix unique comme Lee Hi, Sole et Wonstein vont également monter sur scène.