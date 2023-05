151 équipes de 31 pays ont participé au concours de reprise de chansons de k-pop

Pine Muse a organisé tout au long du mois d’avril un concours baptisé « Global K-pop Cover Song Event ». Selon la plateforme d’audition de reprise de chansons de k-pop, cet événement organisé avant son ouverture officielle prévue pour juin a attiré 151 équipes de 31 pays dont le Vietnam, la Thaïlande, Cuba, l'Arménie et l'Argentine.





C’est la Corée du Sud, pays natal de la k-pop qui comptait le plus de candidats (75) loin devant l'Indonésie (22), l'Inde (9), la Russie (5), le Japon (5) et Taïwan (3). Les deux équipes gagnantes qui seront sélectionnées grâce à leur remake de morceaux de k-pop auront la possibilité de rester au pays du Matin clair pendant un mois et de suivre une formation sur la musique populaire coréenne.





De leur côté, les quatre équipes finalistes auront la possibilité de séjourner quatre jours en Corée du Sud. Le groupe d’idoles qui a été le plus choisi par les candidats était NewJeans. 16 équipes sur 151 l’ont choisi et la plupart d'entre elles ont interprété « Ditto » et « OMG ». Viennent ensuite BTS et Blackpink. Les votes ont été lancés le 5 mai. Ils se poursuivront jusqu’au 18 mai et les heureux élus seront annoncés le lendemain.