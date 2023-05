Les contenus consacrés aux idoles de la k-pop gagnent du terrain

ⓒ PLEDIS Entertainment

Les vidéos qui mettent en avant les membres de groupes d’idoles gagnent en popularité non seulement chez les passionnés de k-pop mais aussi chez les téléspectateurs. Contrairement au passé où ce type de contenu était consommé par certaines communautés de fans, il est aujourd’hui considéré comme une nouvelle tendance de divertissement dans le paysage audiovisuel sud-coréen.





Face à cet engouement, plusieurs groupes, à commencer par Monsta X, Seventeen et Le Sserrafim, se mettent à proposer leurs propres contenus dans lesquels le public peut découvrir leurs différentes facettes.





Selon une récente enquête menée par blip, une plateforme consacrée à la k-pop, 59,5 % des fans de Seventeen ont répondu qu’ils étaient tombés sous le charme du boys band en regardant « Going Seventeen ». Cette émission de divertissement dirigée par le groupe composé de 13 membres propose chaque semaine un nouvel épisode sur différents thèmes.





De son côté, la chaîne KBS 2TV diffuse chaque semaine sur sa chaîne YouTube le contenu dérivé de son émission de téléréalité phare « The Return of Superman » en invitant les membres de groupes d’idoles à garder des enfants de célébrités. Plusieurs groupes comme VERIVERY, The Boyz, STACY et NCT y ont déjà pris part et le nombre de vues de leurs vidéos a dépassé les 200 voire les 300 000.