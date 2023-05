Stray Kids fera son retour le 2 juin avec « 5-Star »

ⓒ JYP Entertainment

Selon JYP Entertainment, Stray Kids signera son retour le 2 juin avec son 3e opus officiel baptisé « 5-STAR ». Son come-back est d’autant plus attendu que le boys band a pris la tête du classement du fameux Billboard 200 deux fois consécutivement avec « ODDINARY » et « MAXIDENT », publiés respectivement en mars et octobre 2022.





Composé de huit garçons, le groupe a terminé avec succès sa deuxième tournée mondiale « MANIAC » qui s’est déroulée dans 18 pays avec 42 spectacles. Celle en Amérique du Nord qui s’est tenue à guichets fermés confirme une fois de plus la popularité internationale de Stray Kids qui a débuté en mars 2018.