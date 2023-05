Les boys bands de la 5e génération de la k-pop arrivent

ⓒ KOZ Entertainment

Après la 4e génération de la k-pop, il est temps d’accueillir les nouveaux groupes d’idoles masculins appartenant à la 5e génération. Leur arrivée est particulièrement attendue dans un contexte où les girls bands, comme Blackpink, Le Sserafim, NewJeans et IVE, s’imposent dans le monde de la musique populaire sud-coréenne.





Tout d’abord, « Boys Planet », télécrochet diffusé entre février et avril derniers sur la chaîne Mnet, vient d’élire neuf membres pour composer ZEROBASEONE. Contrairement aux précédentes émissions de concours d’idoles, Boys Planet a vu pour la première fois Zang Hao, un candidat chinois occuper la première place.





Le groupe s’apprête à lancer sa carrière collective qui va se poursuivre pendant une durée déterminée, à savoir deux ans et six mois à l’image de Wanna One. BOYNEXTDOOR formé avec six membres grâce à la collaboration entre HYBE et KOZ Entertainment, fondé par le célèbre rappeur et producteur ZICO, fera ses débuts le 30 mai.