Festival de Cannes : aespa sera sur la Croisette

ⓒ YONHAP News

Les membres d’aespa vont assister au prochain festival de Cannes en tant qu’ambassadrices de la marque Chopard, qui est l’un des sponsors du festival depuis 1997. Ainsi, le quartuor féminin du label SM Entertainment va devenir le premier groupe de k-pop à assister à cet événement majeur international consacré au 7e art.





A noter que la 76e édition du festival de Cannes se déroulera du 16 au 27 mai au Palais des festivals à Cannes en France. aespa est actuellement en pleine promotion de son 3e mini-album « MY WORLD », publié le 8 mai dernier.





Composé de six morceaux, il est représenté par son titre phare « Spicy ». Jouissant d’une popularité phénoménale au Japon, le girls band a donné en mars dix concerts tous à guichets fermés dans l’archipel sous le nom « aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE’ in Japan ». Encouragé par ce succès, aespa y retournera pour se produire les 5 et 6 août au Tokyo Dome.