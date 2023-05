Seoul Jazz Festival 2023

La 15e édition du Seoul Jazz Festival se tiendra du 26 au 28 mai au parc olympique à Séoul.





Une trentaine d’artistes et de groupe de différentes nationalités, tels que Mina Okabe, The Soul Rebels, Matt Maltes, Paul Kim ou encore Kim Feel, y participeront.





En plus d’un grand nombre de célébrités, les spectateurs auront le droit quotidiennement à une vingtaine de concerts durant ces trois jours. Ils auront lieu dans quatre endroits, à savoir May Forest, Sparkling Dome, Pink Avenue et Spring Garden.





Lancé en 2007, ce festival annuel est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable pour les fans de jazz du pays du Matin clair. Mais en raison du COVID-19, il n’a pas pu se tenir lors des trois dernières années. Ces retrouvailles s’annoncent donc grandioses.





Date : du 26 au 28 mai

Lieu : parc olympique à Séoul

(May Forest, Sparkling Dome, Pink Avenue et Spring Garden)