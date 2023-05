Cannes 2023 : cinq films sud-coréens rencontrent les festivaliers

Pas de film en compétition pour la Palme d'Or pour la Corée du Sud, cette année à Cannes, mais cinq films sur la Croisette pour se consoler. L’édition 2023, du16 au 23 mai, sera la première présidée par Iris Knobloch, l'ex-PDG de Warner Bros France et l'égérie de Pinault et Pigasse. Autrement dit le grand capital et Hollywood s'emparent directement du festival. Voyons ça de plus près.









* Les joies de la Hors compétition

On l'attendait depuis longtemps déjà : c'est le nouveau film de Kim Jee-woon, le célèbre réalisateur de « I Saw The Devil » et de « A BittersweetLife » qui présentera « Dans la toile » en hors-compétition. Le titre international est « Cobweb ». On y retrouvera la star Song Kang-ho aux côtés de la mignonnette Im Soo-jung qui jouait déjà dans « Tales of Two Sisters » du même réalisateur. De quoi s'agit-il ? Kim avait plusieurs fois dit dans la presse que le plus dur, pour lui, était de terminer un film. Il reprenait déjà ce qu'un réalisateur célèbre assez proche de lui (en inspiration) Brian De Palma n'avait cessé de claironner (et avec raison au vu de ses films comme « Le Bûché des Vanités » ou « Body Double »). Kim Jee-woon se prend au mot et se sera donc une sorte de film dans le film à propos d'une fin insatisfaisante qu'il faudra re-filmer. Le scénario prend le prétexte d'un vieux film des années 1970 à retourner.





Le scénariste est Shin Yeon-shick connu pour ce genre de mise en abîme notamment pour le cinéaste Kim Ki-duk dans « Rough Play » en 2013. Shin est lui aussi réalisateur plutôt de films indépendants peu connus, mais vient de tourner avec Song Kang-ho un gros budget intitulé « One Win ». Bref, Barunson et JTBC (qui est liée à Warner Bros) ont peut-être misé sur un bon tandem pour participer à Cannes. Kim Jee-woon ne remportera donc pas encore de prix sur la Croisette, mais il avait été couronné de succès pour les films de la plage avec « A Bittersweet Life » en 2005. La section se nomme « Séances de minuit » désormais, et un film sud-coréen y sera projeté.









* Séances de minuit cannoises et films sud-coréens

Les projection gratuites nocturnes sur la plage de Cannes sont des succès presque tous les ans. Les films sud-coréens ont une grande part dans ce phénomène. Citons « Train to Busan » ou encore « The Merciless » et « The Spy Gone North ». Pas toujours de grands films donc, mais une touche commerciale certaine. En 2005, le film de Kim Jee-woon « A Bittersweet Life » avait commencé là sa carrière internationale en ameutant les foules dans le vent glacé et le sable chaud cannois. Cette année, le film « Project Silence » de Kim Tae-gon sera dans les Séances de Minuit. On y retrouvera l'acteur Lee Sun-kyun déjà vu dans « Parasites ». Le scénario parle de l'écroulement d'un pont menant de Séoul à l’aéroport d'Incheon et d'un père qui tente de sauver sa fille. Et il paraît qu'une bête inconnue ou plusieurs viendront pimenter la sauce. Que demande le peuple ? On espère juste qu'il n'y aura pas trop de brouillard dans le film pour qu'il soit bien visible dans la nuit cannoise.









* Un certain regard sur « Hopeless » et « Sleep »

Deux autres films auront les honneurs des sections un Certain Regard et La Semaine Internationale de la Critique. « Hopeless » d'abord, de Kim Chang-hoon qui tourne là son premier film avec la star Song Joong-ki. Song aurait pris du poids pour jouer un rôle de gangster sur le retour. Il rêverait de vivre une vie paisible auprès de sa maman, dit l'annonce du film, mais voilà, il n'y a que des truands dans son bled paumé. Et on devine que c'est le gangstérisme qui va en sortir gagnant. Le film aurait pu passer à la Semaine de la Critique qui, d'habitude, s'occupe des premiers films. Mais ce sera « Sleep » de Jason Yu qui sera en compétition. Et là, surprise, car on y retrouve l'acteur Lee Sun-kyun aux côtés de Jung Yu-mi. Ce serait l'histoire d'une femme enceinte qui s’inquiéterait de voir son mari parler la nuit. Cela virerait à l'horreur. Et évidemment, il faudra l'intervention d'une shamane. Voilà du mystère pour compenser le dernier film de Hong Sang-soo venu en visite, comme chaque année sur la Croisette.









* Un nouveau Hong Sang-soo

Cannes n'aurait pas été Cannes sans un film de Hong Sang-soo. Cette fois, c'est la section de la Quinzaine des réalisateurs qui est à la manœuvre. « In Our Day » verra le retour de la muse du cinéaste, Kim Min-hee dans le rôle principal aux côtés de Ki Ju-bong. La photo de promotion du film avec Ki assis devant une bouteille de whisky annonce peut-être un changement dans la filmographie de Hong : aurai-il abonné le soju ? C'est ce que nous verrons bientôt avec le bilan de ce festival de Cannes sous la coupe d'Hollywood.