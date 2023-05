K-influenceur (3) : Jowti captive son audience avec ses contenus de format court

Rencontre avec Jonathan, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Jowti, un jeune français vivant en Corée du Sud depuis plusieurs années, devenu influenceur sur les réseaux sociaux. Sa passion pour la culture coréenne a débuté lors d’un programme d’échange à l’université Chung-Ang, où il a découvert des différences culturelles, des paysages variés et l’environnement festif de Séoul. Il a également été marqué par la gentillesse des sud-Coréens malgré la barrière de la langue.





De retour en France, il a décidé de partager sa passion pour la Corée sur les réseaux sociaux, débutant ainsi son aventure notamment sur YouTube. Il est également actif sur d’autres plateformes telles que TikTok et accumule aujourd’hui des centaines de milliers de fans.





Jowti a très vite su s'adapter aux changements de consommation de contenus en créant des vidéos plus courtes, appelées « Shorts », et a su captiver son audience avec des créations humoristiques et éducatives sur le pays du Matin clair. Il partage avec ses followers les différences culturelles qu'il rencontre en Corée du Sud, comme les écarts entre les modes de dating, ou même des sujets comme le fait d’enlever systématiquement ses chaussures à la maison, qu’il aborde avec beaucoup d’humour.





Au fil du temps, le jeune français a créé des collaborations et tisser des amitiés grâce à sa présence en ligne. Il a également organisé un fan-meeting en 2018, qui a été un moment fort pour lui de voir l'impact positif qu'il avait sur ses fans.





Aujourd'hui, Jowti est épanoui de vivre en Corée du Sud et ne compte pas partir pour le moment. Bien qu'il soit satisfait de sa vie sud-coréenne, il souhaite également faire fructifier son expérience et sa notoriété d'influenceur, en créant éventuellement son propre business à partir de cette aventure. Il est convaincu que sa passion pour le pays du Matin clair lui ouvrira de nombreuses opportunités pour l'avenir.





Son expérience en Corée du Sud lui a également laissé imaginer de nouvelles perspectives sur les différences culturelles et l'importance de l'ouverture d'esprit dans la compréhension des autres cultures. Jowti espère continuer à inspirer les gens avec sa passion et son engagement envers la culture coréenne.