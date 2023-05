Le Sserafim : 6e du Billboard 200

ⓒ SOURCE MUSIC

Le Sserafim s'est classé, cette semaine, à la sixième place du Billboard 200 avec son premier album officiel « Unforgiven ». Ce classement hebdomadaire, établi par le magazine Billboard, regroupe les 200 meilleures ventes d'albums aux Etats-Unis.





Le girls band de l’agence Hybe est entré pour la première fois dans le Top 10 du Billboard 200 et rejoint le cercle fermé des groupes de la k-pop à avoir réussi cet exploit. Son nom est ainsi inscrit à côté de Blackpink et Twice, entre autres.





« Unforgiven » s’est écoulé à 45 000 unités d'album équivalentes au cours de la deuxième semaine de mai, dont 38 500 de disques physiques et 6 500 unités d’albums équivalentes en streaming. Cela correspond à 9,04 millions de streams.